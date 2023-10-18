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Дома в периферийная единица Западные Афины, Греция

коттеджи
3
6 объектов найдено
Таунхаус 4 спальни с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 155 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 155 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€620,000
Таунхаус 3 спальни с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 105 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 105 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Шестой этаж…
€475,000
Коттедж 1 спальня со стеклопакетами, с бронированной дверью, с AirConditioning в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Коттедж 1 спальня со стеклопакетами, с бронированной дверью, с AirConditioning
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Kentro 48 Sq.m., …
€75,000
Дом 2 спальни в периферия Аттика, Греция
Дом 2 спальни
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Светлая, просторная квартира в хорошем состоянии для семейного проживания в идеальном месте …
€75,000
Коттедж 2 спальни с кладовой, с Back yard Garden в периферия Аттика, Греция
Коттедж 2 спальни с кладовой, с Back yard Garden
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
For Sale || Residential Detached house  || Athens West: Peristeri - Kipoupoli 82 Sq.m., 1 Be…
€170,000
Коттедж 3 спальни с кладовой в периферия Аттика, Греция
Коттедж 3 спальни с кладовой
периферия Аттика, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
For Sale -- Residential Detached house  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia 90 Sq.m., 3 Bedroom…
€85,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Западные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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