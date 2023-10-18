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Жилая
Греция
периферийная единица Западные Афины
Квартиры
Квартиры в периферийная единица Западные Афины, Греция
Эгалео
11
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero
3
Квартира
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30 объектов найдено
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Квартира 2 спальни с furnishings
периферия Аттика, Греция
3
1
80 м²
4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
периферия Аттика, Греция
2
1
80 м²
For Sale -- Residential Froor apartment -- Athens West: Ilion-Nea Liosia 80 Sq.m., 2 Bedroo…
€210,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с кладовой, с Airy, с Not Shared
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
1
1
64 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens West: Kamatero 64 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathroom…
€70,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
2
1
57 м²
5
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
2
1
66 м²
4
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
2
1
64 м²
4
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
2
1
66 м²
3
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
2
1
64 м²
3
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
2
1
59 м²
5
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
3
1
71 м²
4
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
2
1
60 м²
3
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
2
1
89 м²
3
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
3
1
92 м²
2
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
3
1
92 м²
1
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
4
1
99 м²
4/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€340,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
периферия Аттика, Греция
4
1
99 м²
3/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€310,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
3
1
68 м²
4/1
Продается квартира площадью 68 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€250,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
4
1
99 м²
5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€370,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
периферия Аттика, Греция
2
50 м²
5
Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция Предлагаются кварти…
€220,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
периферия Аттика, Греция
3
60 м²
4
Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция Предлагаются квартиры с балконами. …
€270,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
периферия Аттика, Греция
2
54 м²
6
Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция Предлагаются квартиры с балконами. Не…
€240,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
периферия Аттика, Греция
4
108 м²
5
Новая резиденция в пригороде Афин, Греция Предлагаются апартаменты с собственными садами и …
€356,832
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью
периферия Аттика, Греция
2
1
65 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens West: Peristeri - 65 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
€120,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
4
1
117 м²
1
Продается дуплекс площадью 117 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж с…
€185,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
3
1
96 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Kentro 96 Sq.m., 3 Bed…
€245,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
периферия Аттика, Греция
3
1
110 м²
For Sale -- Residential Froor apartment -- Athens West: Peristeri - 110 Sq.m., 3 Bedrooms, …
€175,000
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с камином, с bright, с Airy
периферия Аттика, Греция
3
2
163 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens West: Petroupoli - 163 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€230,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с лифтом, с bright, с On Corner
периферия Аттика, Греция
2
1
85 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 85 Sq.m., 2…
€115,000
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Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кабельным телевидением
периферия Аттика, Греция
2
1
91 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens West: Peristeri 91 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathroo…
€130,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
2
1
70 м²
For Sale -- Residential Apartment -- Athens West: Petroupoli 70 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
€167,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Западные Афины
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
Параметры недвижимости в периферийная единица Западные Афины, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
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