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Квартиры в периферийная единица Западные Афины, Греция

Эгалео
11
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero
3
Квартира В архив
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30 объектов найдено
Квартира 2 спальни с furnishings в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с furnishings
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€270,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia 80 Sq.m., 2 Bedroo…
€210,000
Квартира 1 спальня с кладовой, с Airy, с Not Shared в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Квартира 1 спальня с кладовой, с Airy, с Not Shared
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Kamatero 64 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathroom…
€70,000
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 4
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 4
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 3
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
Этаж 3
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024. Extra Amenities : Smar…
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Этаж 5
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
Этаж 4
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 3
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 1 спальня со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Этаж 3
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 2
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Эгалео, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Эгалео, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 92 м²
Этаж 1
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Квартира 3 спальни с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сост…
€340,000
Квартира 3 спальни в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 3/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€310,000
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 68 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
€250,000
Квартира 3 спальни с видом на горы в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Этаж 5/1
Продается квартира площадью 99 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит …
€370,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
периферия Аттика, Греция
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция рядом со станцией метро и центром Перистериона, Греция Предлагаются кварти…
€220,000
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с парковкой, с террасой, с кухней
периферия Аттика, Греция
Комнаты 3
Площадь 60 м²
Количество этажей 4
Новая резиденция в спокойном районе Перистерион, Греция Предлагаются квартиры с балконами. …
€270,000
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней в периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с террасой, с кухней
периферия Аттика, Греция
Комнаты 2
Площадь 54 м²
Количество этажей 6
Новая резиденция рядом с центром Перистериона, Греция Предлагаются квартиры с балконами. Не…
€240,000
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни с террасой, с садом, с Pool
периферия Аттика, Греция
Комнаты 4
Площадь 108 м²
Количество этажей 5
Новая резиденция в пригороде Афин, Греция Предлагаются апартаменты с собственными садами и …
€356,832
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, рядом с метро, с бронированной дверью
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Peristeri - 65 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathr…
€120,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Количество этажей 1
Продается дуплекс площадью 117 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Третий этаж с…
€185,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Municipality of Agioi Anargyroi-Kamatero, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 96 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Ilion-Nea Liosia - Kentro 96 Sq.m., 3 Bed…
€245,000
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с камином
периферия Аттика, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
For Sale -- Residential Froor apartment  -- Athens West: Peristeri - 110 Sq.m., 3 Bedrooms, …
€175,000
Квартира 3 спальни с камином, с bright, с Airy в периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни с камином, с bright, с Airy
периферия Аттика, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Petroupoli - 163 Sq.m., 3 Bedrooms, 2 Bat…
€230,000
Квартира 2 спальни с лифтом, с bright, с On Corner в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни с лифтом, с bright, с On Corner
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Peristeri - Lofos Axiomatikon 85 Sq.m., 2…
€115,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кабельным телевидением в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кабельным телевидением
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 91 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Peristeri 91 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathroo…
€130,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом в периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
периферия Аттика, Греция
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
For Sale -- Residential Apartment  -- Athens West: Petroupoli 70 Sq.m., 2 Bedrooms, 1 Bathro…
€167,000

Типы недвижимости в периферийная единица Западные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийная единица Западные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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