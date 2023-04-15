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Купить таунхаус с видом на море в периферийная единица Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
3
Municipal Unit of Argyroupoli
2
Municipal Unit of Elliniko
1
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2 объекта найдено
Таунхаус 4 комнатыв периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 комнаты
периферия Аттика, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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