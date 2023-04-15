Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика

Купить недвижимость с бассейном в периферийная единица Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
21
Municipal Unit of Argyroupoli
11
Municipal Unit of Elliniko
10
Municipality of Moschato-Tavros
1
Municipality of Nea Smyrni
1
Таврос
1
9 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 140 м²
€ 780,000
Elliniko area south of Athens, apartment of 140sq.m. 1st floor of luxury construction with a…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 422 м²
€ 2,300,000
Elliniko south of Athens maisonette of 422sq.m. Luxurious construction and special architect…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 305 м²
€ 1,800,000
Elliniko south of Athens maisonette of 305sq.m. Luxurious construction and special architect…
Вилла 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
8 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 1560 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной…
Таунхаус 4 комнатыв периферия Аттика, Греция
Таунхаус 4 комнаты
периферия Аттика, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается роскошный таунхаус в престижном пригороде Афин, Вуле. Это один из самых богатых и …
Таунхаус 5 спаленв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается таунхаус площадью 470 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Квартира 1 спальняв периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня
периферия Аттика, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Вилла 5 спаленв периферия Аттика, Греция
Вилла 5 спален
периферия Аттика, Греция
9 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти