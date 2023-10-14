ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
периферийная единица Южные Афины
Пентхаусы
Пентхаусы с бассейном в периферийная единица Южные Афины, Греция
Пентхаус
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с кондиционером
Chaniotis, Греция
2
1
72 м²
An opulent penthouse apartment this is centrally situated in the vibrant Halkidiki borough o…
€344,233
Рекомендовать
Квартира 3 спальни
Афины, Греция
4
1
108 м²
8/1
Продается квартира площадью 108 кв.м в Афинах. Квартира расположена на девятом этаже и состо…
€160,502
Рекомендовать
Дом с видом на море, с видом на горы, на первой береговой линии
Греция, Греция
365 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 365 кв.м на острове Корфу. Из окон открывается вид на м…
€547,706
Рекомендовать
Дом 1 комната с парковкой, с бассейном
Греция, Греция
1
130 м²
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
€896,246
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Pefkochori, Греция
3
3
95 м²
Great maisonette fully furnished in the quiet holiday destination of Pefkohori the tourist d…
€136,014
Рекомендовать
Вилла 3 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Kamisiana, Греция
3
173 м²
1
Предлагается на продажу двухэтажная вилла с частным бассейном, в комплексе, состоящий из вос…
€348,916
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с furnishings
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
44 м²
6/1
Продается квартира площадью 44 кв.м в Салониках. Квартира расположена на седьмом этаже и сос…
€109,659
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на море, на первой береговой линии
Chalikounas, Греция
3
2
82 м²
1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 82 кв.м на острове Корфу на стадии строительства. Первы…
€677,895
Рекомендовать
Дом 3 комнаты с парковкой, с видом на море, с бассейном
Греция, Греция
3
128 м²
Предлагается на продажу прекрасная вилла площадью 128 м2 с частным бассейном в районе Гувес,…
€347,544
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Тавронитис, Греция
4
5
540 м²
1
На продажу предлагаются две виллы в районе Тавронитис, регион Ханья. Общая площадь вилл сост…
€957,028
Рекомендовать
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с лифтом
Asklipiou, Греция
3
1
86 м²
1
The apartment is in a prime location. Delivery in the end of 2024.
Цена по запросу
Рекомендовать
Дом 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Chaniotis, Греция
3
105 м²
-1
Pefkochori ПРОДАЁТСЯ Вилла 3 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная Площадь: 105 m2, 3 Уровни…
€546,710
Рекомендовать
Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL