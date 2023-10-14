Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. периферийная единица Южные Афины
  5. Пентхаусы

Пентхаусы с видом на горы в периферийная единица Южные Афины, Греция

Пентхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой в периферия Аттика, Греция
Пентхаус 4 спальни с парковкой, с видом на море, с террасой
периферия Аттика, Греция
Комнаты 5
Площадь 269 м²
Количество этажей 6
Резиденция с подземным гаражом недалеко от моря, Глифада, Греция Предлагаются двухуровневый…
€2,40 млн

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти