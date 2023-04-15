Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика

Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
21
Municipal Unit of Argyroupoli
11
Municipal Unit of Elliniko
10
Municipality of Moschato-Tavros
1
Municipality of Nea Smyrni
1
Таврос
1
8 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 4 комнатыв периферия Аттика, Греция
Квартира 4 комнаты
периферия Аттика, Греция
4 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 430,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 1 спальняв периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня
периферия Аттика, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается таунхаус площадью 185 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Третий этаж…
Коттедж 5 спаленв периферия Аттика, Греция
Коттедж 5 спален
периферия Аттика, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 720,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Квартира 3 спальнив периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Аттика, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 950,000
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти