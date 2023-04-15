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Купить коттедж с бассейном в периферийная единица Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
5
Municipal Unit of Elliniko
3
Municipal Unit of Argyroupoli
2
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 5 спаленв Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 422 м²
€ 2,300,000
Elliniko south of Athens maisonette of 422sq.m. Luxurious construction and special architect…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
1 ванных комнат 305 м²
€ 1,800,000
Elliniko south of Athens maisonette of 305sq.m. Luxurious construction and special architect…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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