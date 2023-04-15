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Купить коттедж с видом на горы в периферийная единица Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
5
Municipal Unit of Elliniko
3
Municipal Unit of Argyroupoli
2
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 5 спаленв периферия Аттика, Греция
Коттедж 5 спален
периферия Аттика, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 720,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной клад…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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