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Купить квартиру с видом на горы в периферийная единица Южные Афины, Греция

Municipality of Elliniko - Argyroupoli
11
Municipal Unit of Elliniko
6
Municipal Unit of Argyroupoli
5
Municipality of Moschato-Tavros
1
Municipality of Nea Smyrni
1
Таврос
1
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5 объектов найдено
Квартира 2 спальнив Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Elliniko - Argyroupoli, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 260,000
Продается квартира площадью 75 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 4 комнатыв периферия Аттика, Греция
Квартира 4 комнаты
периферия Аттика, Греция
4 Количество комнат 2/1 Этаж
€ 430,000
Продается квартира площадью 104 кв.м в Афинах. Квартира расположена на этаже и состоит из Из…
Квартира 1 спальняв периферия Аттика, Греция
Квартира 1 спальня
периферия Аттика, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 250,000
Продается квартира площадью 50 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
Квартира 2 спальнив периферия Аттика, Греция
Квартира 2 спальни
периферия Аттика, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 300,000
Продается квартира площадью 87 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив периферия Аттика, Греция
Квартира 3 спальни
периферия Аттика, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 3/1 Этаж
€ 950,000
Продается квартира площадью 122 кв.м в Афинах. Квартира расположена на четвертом этаже и сос…

Параметры недвижимости в периферийная единица Южные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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