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Виллы с видом на море в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
13
Вилла В архив
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6 объектов найдено
Вилла 1 комната в Pachi, Греция
Вилла 1 комната
Pachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Вилла 3 спальни в Вафи, Греция
Вилла 3 спальни
Вафи, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Вилла 4 спальни в Вафи, Греция
Вилла 4 спальни
Вафи, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 500,000
Вилла 3 спальни в Мегара, Греция
Вилла 3 спальни
Мегара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 2,500,000
Вилла 1 комната в Агиа Марина, Греция
Вилла 1 комната
Агиа Марина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,790,000
Вилла 5 спален в Вафи, Греция
Вилла 5 спален
Вафи, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,500,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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