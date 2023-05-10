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Таунхаусы с видом на море в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
13
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8 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 270,000
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 270,000
Таунхаус 6 спален в Vlychada, Греция
Таунхаус 6 спален
Vlychada, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 600,000
Таунхаус 2 спальни в Vlychada, Греция
Таунхаус 2 спальни
Vlychada, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 85,000
Таунхаус 4 спальни в Korydallos, Греция
Таунхаус 4 спальни
Korydallos, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Таунхаус 4 спальни в Agios Ioannis Renti, Греция
Таунхаус 4 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 440,000
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 520,000
Таунхаус 5 спален в Palaio Faliro, Греция
Таунхаус 5 спален
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,000,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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