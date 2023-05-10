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Жильё с бассейном в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
223
Palaio Faliro
66
Chaidari
30
Agios Ioannis Renti
8
Korydallos
6
Nea Peramos
5
Municipality of Korydallos
4
Skaramangas
4
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9 объектов найдено
Вилла 5 комнат в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Вилла 1 комната в Pachi, Греция
Вилла 1 комната
Pachi, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 2,650,000
Квартира 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 3/1
€ 2,750,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
€ 1,150,000
Вилла 4 спальни в Chaidari, Греция
Вилла 4 спальни
Chaidari, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Таунхаус 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Вилла 5 спален в Вафи, Греция
Вилла 5 спален
Вафи, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Вилла 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Вилла 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Вилла 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 1,550,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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