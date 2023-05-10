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Коттеджи с видом на море в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
31
Chaidari
8
Palaio Faliro
4
Коттедж В архив
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8 объектов найдено
Коттедж 1 комната в Vlychada, Греция
Коттедж 1 комната
Vlychada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Коттедж 2 спальни в Пердика, Греция
Коттедж 2 спальни
Пердика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Коттедж 3 спальни в Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 4,250,000
Коттедж 4 спальни в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 4 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 2 спальни в Мегара, Греция
Коттедж 2 спальни
Мегара, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Коттедж 5 спален в Месагрос, Греция
Коттедж 5 спален
Месагрос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 4 спальни в Megalochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Megalochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 360,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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