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Коттеджи в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
31
Chaidari
8
Palaio Faliro
4
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32 объекта найдено
Коттедж 1 комната в Chaidari, Греция
Коттедж 1 комната
Chaidari, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 130,000
Коттедж 4 спальни в Мосхато, Греция
Коттедж 4 спальни
Мосхато, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 650,000
Коттедж 4 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 4 спальни
Chaidari, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
€ 380,000
Коттедж 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
€ 800,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 500 м²
€ 700,000
Коттедж 2 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaidari, Греция
Количество спален 2
Площадь 82 м²
€ 170,000
Коттедж 6 спален в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 420 м²
€ 560,000
Коттедж 3 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaidari, Греция
Количество спален 3
Площадь 90 м²
€ 85,000
Коттедж 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 104 м²
€ 430,000
Коттедж 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€ 430,000
Коттедж 5 спален в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 535 м²
€ 1,150,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
€ 550,000
Коттедж 1 комната в Vlychada, Греция
Коттедж 1 комната
Vlychada, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 1,400,000
Коттедж 2 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaidari, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 129,000
Коттедж 3 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 3 спальни
Chaidari, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 550,000
Коттедж 2 спальни в Magoula, Греция
Коттедж 2 спальни
Magoula, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 520,000
Коттедж 2 спальни в Пердика, Греция
Коттедж 2 спальни
Пердика, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 200,000
Коттедж 3 спальни в Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 3 спальни
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 4,250,000
Коттедж 5 спален в Chaidari, Греция
Коттедж 5 спален
Chaidari, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,434,000
Коттедж 5 спален в Agios Ioannis Renti, Греция
Коттедж 5 спален
Agios Ioannis Renti, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 230,000
Коттедж 4 спальни в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 4 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 500,000
Коттедж 2 спальни в Мегара, Греция
Коттедж 2 спальни
Мегара, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 70,000
Коттедж 5 спален в Месагрос, Греция
Коттедж 5 спален
Месагрос, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 250,000
Коттедж 3 спальни в Korydallos, Греция
Коттедж 3 спальни
Korydallos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 420,000
Коттедж 2 спальни в Вая, Греция
Коттедж 2 спальни
Вая, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 160,000
Коттедж 2 спальни в Chaidari, Греция
Коттедж 2 спальни
Chaidari, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Коттедж 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 300,000
Коттедж 4 спальни в Megalochori, Греция
Коттедж 4 спальни
Megalochori, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 360,000
Коттедж 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Коттедж 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 310,000
Коттедж 1 комната в Municipality of Piraeus, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 380,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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