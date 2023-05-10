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Квартиры с бассейном в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
141
Palaio Faliro
52
Chaidari
20
Agios Ioannis Renti
4
Korydallos
4
Skaramangas
4
Municipality of Korydallos
3
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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 3/1
€ 2,750,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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