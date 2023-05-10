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Квартиры с видом на горы в периферийная единица Пирей, Греция

Пирей
141
Palaio Faliro
52
Chaidari
20
Agios Ioannis Renti
4
Korydallos
4
Skaramangas
4
Municipality of Korydallos
3
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12 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 4/1
€ 260,000
Квартира 2 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 2 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 3/1
€ 170,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Этаж 3/1
€ 990,000
Квартира 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 2,450,000
Квартира 4 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 4
Этаж 3/1
€ 2,750,000
Квартира 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 450,000
Квартира 2 спальни в Korydallos, Греция
Квартира 2 спальни
Korydallos, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 285,000
Квартира 2 спальни в Skaramangas, Греция
Квартира 2 спальни
Skaramangas, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 1/1
€ 97,000
Квартира 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Этаж 2/1
€ 560,000
Квартира 3 спальни в Municipality of Piraeus, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Piraeus, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 660,000
Квартира 3 спальни в Palaio Faliro, Греция
Квартира 3 спальни
Palaio Faliro, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 5/1
€ 285,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Пирей, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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