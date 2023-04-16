Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. Виллы

Купить вилла в периферийная единица Фокида, Греция

demos delphon
2
Municipal Unit of Delphi
1
Вилла В архив
Очистить
2 объекта найдено
Вилла 7 спаленв Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален
Agii Pantes, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Вилла 3 спальнив Дельфы, Греция
Вилла 3 спальни
Дельфы, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…

Параметры недвижимости в периферийная единица Фокида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти