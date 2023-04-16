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Купить таунхаус с видом на горы в периферийная единица Фокида, Греция

demos delphon
2
demos doridos
1
Municipal Unit of Galaxidi
1
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3 объекта найдено
Таунхаус 1 комнатав Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
Таунхаус 2 спальнив kastraki, Греция
Таунхаус 2 спальни
kastraki, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Таунхаус 3 спальнив Hrisso, Греция
Таунхаус 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…

Параметры недвижимости в периферийная единица Фокида, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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