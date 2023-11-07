ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Замок
Бунгало
Шале
Особняк
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Жилая
Греция
периферийная единица Фокида
Студии
Квартиры-студии в периферийная единица Фокида, Греция
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Дом 5 спален с парковкой, с балконом, с кондиционером
Греция
5
256 м²
2
В самом центре поселка Альмирида, всего в 300 метрах от популярного песчаного пляжа располаг…
€981,213
Рекомендовать
Дом 4 спальни с парковкой, с видом на море, с видом на горы
Municipality of Athens, Греция
4
205 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 205 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€480,794
Рекомендовать
Дом 3 спальни с Spalni
Armeni, Греция
3
1
This stone house for sale in Apokoronas, Chania is built in the more residential and quiet p…
€250,257
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой
Municipality of Athens, Греция
3
70 м²
1/1
Продается квартира площадью 70 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состоит…
€326,442
Рекомендовать
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Platamonas, Греция
4
1
125 м²
1
Продается 1-этажный коттедж площадью 125 кв.м на Олимпийской Ривьере. Коттедж состоит из 2 с…
€215,199
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на горы, с видом на город
Nea Chrani, Греция
3
1
115 м²
2/1
Продается квартира площадью 115 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на третьем…
€150,639
Рекомендовать
Дом 7 спален с парковкой, с бассейном, с видом на город
Municipality of Athens, Греция
11
480 м²
Продается 3-этажная вилла площадью 480 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
€2,94 млн
Рекомендовать
Таунхаус 5 комнат с furnishings
Kompitsi, Греция
5
130 м²
1
Продается таунхаус площадью 130 кв.м на острове Корфу. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Нед…
€171,181
Рекомендовать
Квартира 2 комнаты с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лептокарья, Греция
2
73 м²
2/1
Продается квартира площадью 73 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на этаже и …
€78,254
Рекомендовать
Вилла 5 спален
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
5
2
1 040 м²
Код недвижимости: HPS176 - Вилла на продажу в Panorama Palios Oikismos Panoramatos для € 2.7…
€2,20 млн
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с видом на море, с furnishings
Agia Triada, Греция
3
1
52 м²
2/1
Продается квартира площадью 52 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на вто…
€93,949
Рекомендовать
Квартира 2 спальни
Municipality of Thessaloniki, Греция
2
1
77 м²
Property Code: HPS3296 - Apartment FOR SALE in Thessaloniki Kato Toumpa for €230.000 . This …
€230,236
Рекомендовать
Параметры недвижимости в периферийная единица Фокида, Греция
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL