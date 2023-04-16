ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Греции
Новые дома в Греции
Все новостройки в Греции
7
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Греции
Жилая
Квартира в Греции
Студия
Дом в Греции
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Шале
Земельные участки в Греции
Элитная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Греции
Магазин
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Греции
Найти агента в Греции
Агентства недвижимости в Греции
Агенты в Греции
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Греции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Замок
Шале
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Центральная Греция
Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Фокида, Греция
demos delphon
10
demos doridos
5
Municipal Unit of Galaxidi
3
Municipal Unit of Amfissa
2
Амфиса
2
Municipal Unit of Delphi
1
Municipal Unit of Efpalio
1
Municipal Unit of Parnassos
1
Очистить
10 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Коттедж 3 спальни
demos doridos, Греция
5 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Вилла 7 спален
Agii Pantes, Греция
10 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
Квартира 2 спальни
monasteraki, Греция
3 Количество комнат
1 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Таунхаус 2 спальни
kastraki, Греция
3 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Квартира 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
1/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
Таунхаус 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
5 Количество комнат
1 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
Коттедж 4 спальни
Эратини, Греция
6 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
Параметры недвижимости в периферийная единица Фокида, Греция
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты