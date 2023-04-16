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Купить коттедж в периферийная единица Фокида, Греция

demos delphon
5
demos doridos
3
Municipal Unit of Amfissa
2
Municipal Unit of Galaxidi
2
Амфиса
2
Municipal Unit of Efpalio
1
Municipal Unit of Parnassos
1
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8 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив demos doridos, Греция
Коттедж 3 спальни
demos doridos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 1 комнатав Эпталофос, Греция
Коттедж 1 комната
Эпталофос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поисти…
Коттедж 2 спальнив kastraki, Греция
Коттедж 2 спальни
kastraki, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 4 спальнив biniane, Греция
Коттедж 4 спальни
biniane, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
Коттедж 4 спальнив Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 4 спальнив biniane, Греция
Коттедж 4 спальни
biniane, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
Коттедж 4 спальнив Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
Коттедж 4 спальнив Эратини, Греция
Коттедж 4 спальни
Эратини, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…

Параметры недвижимости в периферийная единица Фокида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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