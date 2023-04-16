Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Фессалии и Центральной Греции
  4. периферия Центральная Греция
  5. Квартиры

Купить квартиру с видом на горы в периферийная единица Фокида, Греция

demos delphon
1
demos doridos
1
Квартира В архив
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 2 спальнив monasteraki, Греция
Квартира 2 спальни
monasteraki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Квартира 3 спальнив Hrisso, Греция
Квартира 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…

Параметры недвижимости в периферийная единица Фокида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти