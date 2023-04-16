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Купить недвижимость в периферийная единица Фокида, Греция

demos delphon
10
demos doridos
5
Municipal Unit of Galaxidi
3
Municipal Unit of Amfissa
2
Амфиса
2
Municipal Unit of Delphi
1
Municipal Unit of Efpalio
1
Municipal Unit of Parnassos
1
15 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив demos doridos, Греция
Коттедж 3 спальни
demos doridos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 1 комнатав Эпталофос, Греция
Коттедж 1 комната
Эпталофос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Котедж находится в поселке Епталофос, вблизи зимнего курорта Арахова. Арахова – поисти…
Вилла 7 спаленв Agii Pantes, Греция
Вилла 7 спален
Agii Pantes, Греция
10 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,550,000
Продается 3-этажная вилла площадью 595 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2 с…
Вилла 3 спальнив Дельфы, Греция
Вилла 3 спальни
Дельфы, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 2-этажная вилла площадью 240 кв.м в Арахове. Второй этаж состоит из гостиной с кух…
Таунхаус 1 комнатав Галаксидион, Греция
Таунхаус 1 комната
Галаксидион, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 3,250,000
Продается таунхаус площадью 0 кв.м в Арахове. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон откр…
Квартира 2 спальнив monasteraki, Греция
Квартира 2 спальни
monasteraki, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 135,000
Продается квартира площадью 65 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эта…
Таунхаус 2 спальнив kastraki, Греция
Таунхаус 2 спальни
kastraki, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 145,000
Продается таунхаус площадью 100 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 3 уровнях.…
Коттедж 2 спальнив kastraki, Греция
Коттедж 2 спальни
kastraki, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 85,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 130 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 4 спальнив biniane, Греция
Коттедж 4 спальни
biniane, Греция
6 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 220,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 430 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит и…
Квартира 3 спальнив Hrisso, Греция
Квартира 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 325,000
Продается квартира площадью 155 кв.м в центральной Греции. Квартира расположена на втором эт…
Таунхаус 3 спальнив Hrisso, Греция
Таунхаус 3 спальни
Hrisso, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 255,000
Продается таунхаус площадью 151 кв.м в центральной Греции. Таyнхаус расположен на 2 уровнях.…
Коттедж 4 спальнив Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
5 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 125 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из о…
Коттедж 4 спальнив biniane, Греция
Коттедж 4 спальни
biniane, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 240 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…
Коттедж 4 спальнив Галаксидион, Греция
Коттедж 4 спальни
Галаксидион, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 500,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 198 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из г…
Коттедж 4 спальнив Эратини, Греция
Коттедж 4 спальни
Эратини, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 170,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м в центральной Греции. Первый этаж состоит из 2…

Параметры недвижимости в периферийная единица Фокида, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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