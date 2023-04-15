Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Виллы

Купить вилла в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Penteli
2
Municipality of Filothei - Psychiko
1
Neo Psychiko
1
Вилла В архив
Очистить
3 объекта найдено
Вилла 1 комнатав Municipality of Penteli, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Penteli, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,500,000
Продается элитная вилла в северной части Аттики. Вилла состоит из 4-этажей и подвального пом…
Вилла 3 спальнив Municipality of Penteli, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Вилла 7 спаленв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
12 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 5
€ 6,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти