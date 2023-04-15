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Купить недвижимость с видом на море в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
17
Municipality of Papagos - Cholargos
16
Municipal Unit of Cholargos
14
Neo Psychiko
9
Municipal Unit of Psychiko
8
Municipality of Penteli
3
Municipal Unit of Papagou
2
Municipality of Agia Paraskevi
1
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1 объект найдено
Вилла 3 спальнив Municipality of Penteli, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
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