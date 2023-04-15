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Купить недвижимость с видом на горы в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
17
Municipality of Papagos - Cholargos
16
Municipal Unit of Cholargos
14
Neo Psychiko
9
Municipal Unit of Psychiko
8
Municipality of Penteli
3
Municipal Unit of Papagou
2
Municipality of Agia Paraskevi
1
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5 объектов найдено
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Penteli, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Вилла 3 спальнив Municipality of Penteli, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Penteli, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,300,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Вилла 7 спаленв Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
12 Количество комнат 8 ванных комнат Количество этажей 5
€ 6,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
Квартира 3 спальнив Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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