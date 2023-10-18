Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Греция
  4. периферийная единица Северные Афины
  5. Дома

Дома в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
7
Municipality of Papagos - Cholargos
3
Municipality of Penteli
3
Municipal Unit of Cholargos
3
Municipal Unit of Psychiko
3
Neo Psychiko
3
14 объектов найдено
Таунхаус 3 спальни в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 168 м²
Этаж 6/1
Продается таунхаус площадью 168 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
€900,000
Дом с Lot size 208 m в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Дом с Lot size 208 m
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Площадь 100 м²
A, отдельно стоящий 100 кв.м. в 208 кв.м. участок, первый этаж, год постройки 1950, с энерге…
Цена по запросу
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 250 м²
Количество этажей 3
Продается таунхаус площадью 250 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
€1,50 млн
Таунхаус 5 спален с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Таунхаус 5 спален с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 230 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокольный э…
€240,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 330 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
€1,10 млн
Вилла 1 комната с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 1 комната с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 1
Площадь 870 м²
Количество этажей 1
Продается элитная вилла в северной части Аттики. Вилла состоит из 4-этажей и подвального пом…
€2,50 млн
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Municipality of Penteli, Греция
Вилла 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Municipality of Penteli, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 550 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
€1,30 млн
Таунхаус 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Таунхаус 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Пятый этаж …
€198,000
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Kifisia, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 313 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 313 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
€640,000
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings в Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на город, с furnishings
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
€795,000
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Вилла 7 спален с бассейном, с видом на горы, с видом на город
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 12
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 381 м²
Количество этажей 5
Продается 4-этажная вилла площадью 1381 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных ком…
€15,50 млн
Коттедж 3 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 168 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
€700,000
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
€3,19 млн
Коттедж 4 спальни с furnishings в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни с furnishings
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …
€3,19 млн

Типы недвижимости в периферийная единица Северные Афины

виллы
коттеджи
таунхаусы

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти