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Купить коттедж с видом на горы в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
3
Municipality of Papagos - Cholargos
3
Municipal Unit of Cholargos
3
Municipal Unit of Psychiko
2
Municipality of Kifisia
1
Municipality of Penteli
1
Neo Psychiko
1
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1 объект найдено
Коттедж 4 спальнив Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Penteli, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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