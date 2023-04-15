Купить коттедж в периферийная единица Северные Афины, Греция

Коттедж 4 спальни Municipality of Papagos - Cholargos, Греция 5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1

€ 530,000

Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…