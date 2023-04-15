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Купить коттедж в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
3
Municipality of Papagos - Cholargos
3
Municipal Unit of Cholargos
3
Municipal Unit of Psychiko
2
Municipality of Kifisia
1
Municipality of Penteli
1
Neo Psychiko
1
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8 объектов найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
1 ванных комнат 130 м²
€ 245,000
Kato Chalandri maisonette, 4th-5th floor penthouse, in good condition, corner and airy with …
Коттедж 4 спальнив Municipality of Penteli, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Penteli, Греция
7 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной клад…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Kifisia, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Kifisia, Греция
6 Количество комнат 5 ванных комнат Количество этажей 1
€ 640,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 313 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 4 спальнив Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 795,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 168 кв.м в Афинах. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 530,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный эт…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,186,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах на стадии строительства. Первый этаж …

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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