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Квартиры с видом на море в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Filothei - Psychiko
15
Municipality of Papagos - Cholargos
11
Municipal Unit of Cholargos
9
Neo Psychiko
9
Municipal Unit of Psychiko
4
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1 объект найдено
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой в Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 1 спальня с парковкой, с видом на море, с террасой
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Комнаты 2
Площадь 35 м²
Количество этажей 5
Новая белоснежная резиденция рядом со станцией метро, Халандри, Греция Предлагаются квартир…
€180,000

Типы недвижимости в периферийная единица Северные Афины

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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