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Купить квартиру с видом на горы в периферийная единица Северные Афины, Греция

Municipality of Papagos - Cholargos
12
Municipality of Filothei - Psychiko
11
Municipal Unit of Cholargos
10
Neo Psychiko
6
Municipal Unit of Psychiko
5
Municipal Unit of Papagou
2
Municipality of Agia Paraskevi
1
Municipality of Likovrisi - Pefki
1
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2 объекта найдено
Квартира 3 спальнив Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Filothei - Psychiko, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 2/1 Этаж
€ 190,000
Продается квартира площадью 90 кв.м в Афинах. Квартира расположена на третьем этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Papagos - Cholargos, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 550,000
Продается дуплекс площадью 173 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 2 уровнях. Пятый этаж со…

Параметры недвижимости в периферийная единица Северные Афины, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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