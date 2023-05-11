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Виллы с видом на море в периферийная единица Магнисия, Греция

South Pilio Municipality
5
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9 объектов найдено
Вилла 7 спален в Ksorychti, Греция
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Цена по запросу
Вилла 6 спален в Волос, Греция
Вилла 6 спален
Волос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 780,000
Вилла 3 спальни в Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни
Pinakates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 850,000
Вилла 1 комната в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 630,000
Вилла 1 комната в Pinakates, Греция
Вилла 1 комната
Pinakates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,250,000
Вилла 5 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Вилла 9 спален в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 800,000
Вилла 5 спален в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 спален
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 550,000
Вилла 8 комнат в Алмирос, Греция
Вилла 8 комнат
Алмирос, Греция
Комнаты 8
Количество этажей 2
€ 1,470,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитная
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