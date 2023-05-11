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Таунхаусы с видом на горы в периферийная единица Магнисия, Греция

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3 объекта найдено
Таунхаус 2 спальни в South Pilio Municipality, Греция
Таунхаус 2 спальни
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 185,000
Таунхаус 3 спальни в Милина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Милина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Таунхаус 10 спален в Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален
Неа-Анхиалос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 240,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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