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Жильё с бассейном в периферийная единица Магнисия, Греция

South Pilio Municipality
13
Волос
11
Zagora - Mouresi Municipality
7
Неа-Иония
4
5 объектов найдено
Вилла 3 спальни в Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни
Pinakates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 850,000
Вилла 1 комната в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 630,000
Вилла 1 комната в Pinakates, Греция
Вилла 1 комната
Pinakates, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 5,250,000
Вилла 5 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Вилла 9 спален в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 800,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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