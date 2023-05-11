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Жильё с видом на горы в периферийная единица Магнисия, Греция

South Pilio Municipality
13
Волос
11
Zagora - Mouresi Municipality
7
Неа-Иония
4
22 объекта найдено
Коттедж 4 спальни в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Вилла 7 спален в Ksorychti, Греция
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 5
Количество этажей 2
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни в byzitsa, Греция
Коттедж 3 спальни
byzitsa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 330,000
Коттедж 7 спален в Муресион, Греция
Коттедж 7 спален
Муресион, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 790,000
Вилла 6 спален в Волос, Греция
Вилла 6 спален
Волос, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 780,000
Вилла 3 спальни в Pinakates, Греция
Вилла 3 спальни
Pinakates, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 850,000
Вилла 1 комната в Agios Dimitrios, Греция
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 630,000
Квартира 3 спальни в Stagiates, Греция
Квартира 3 спальни
Stagiates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 170,000
Квартира 3 спальни в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 150,000
Таунхаус 2 спальни в South Pilio Municipality, Греция
Таунхаус 2 спальни
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 185,000
Коттедж 1 спальня в Милина, Греция
Коттедж 1 спальня
Милина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Таунхаус 3 спальни в Милина, Греция
Таунхаус 3 спальни
Милина, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 380,000
Вилла 5 комнат в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 комнат
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 5
Количество этажей 2
€ 1,250,000
Вилла 9 спален в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 9 спален
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 11
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 800,000
Вилла 5 спален в South Pilio Municipality, Греция
Вилла 5 спален
South Pilio Municipality, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
€ 550,000
Коттедж 6 спален в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 750,000
Коттедж 2 спальни в Lavkos, Греция
Коттедж 2 спальни
Lavkos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 320,000
Коттедж 2 спальни в Koropi, Греция
Коттедж 2 спальни
Koropi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Коттедж 1 комната в byzitsa, Греция
Коттедж 1 комната
byzitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 320,000
Коттедж 1 комната в drakeia, Греция
Коттедж 1 комната
drakeia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Коттедж 2 спальни в Загора, Греция
Коттедж 2 спальни
Загора, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 37,000
Таунхаус 10 спален в Неа-Анхиалос, Греция
Таунхаус 10 спален
Неа-Анхиалос, Греция
Комнаты 14
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 3
€ 240,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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