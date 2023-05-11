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Realting.com
Греция
Фессалии и Центральной Греции
периферия Фессалия
Жильё с видом на горы в периферийная единица Магнисия, Греция
South Pilio Municipality
13
Волос
11
Zagora - Mouresi Municipality
7
Неа-Иония
4
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22 объекта найдено
Новые
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Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
6
2
2
€ 280,000
Вилла 7 спален
Ksorychti, Греция
10
5
2
Цена по запросу
Коттедж 3 спальни
byzitsa, Греция
4
2
1
€ 330,000
Коттедж 7 спален
Муресион, Греция
9
2
1
€ 790,000
Вилла 6 спален
Волос, Греция
9
4
1
€ 780,000
Вилла 3 спальни
Pinakates, Греция
5
3
2
€ 850,000
Вилла 1 комната
Agios Dimitrios, Греция
1
1
€ 630,000
Квартира 3 спальни
Stagiates, Греция
4
2
1/1
€ 170,000
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
4
2
1/1
€ 150,000
Таунхаус 2 спальни
South Pilio Municipality, Греция
3
1
1
€ 185,000
Коттедж 1 спальня
Милина, Греция
3
1
1
€ 120,000
Таунхаус 3 спальни
Милина, Греция
4
2
1
€ 380,000
Вилла 5 комнат
South Pilio Municipality, Греция
5
2
€ 1,250,000
Вилла 9 спален
South Pilio Municipality, Греция
11
4
3
€ 800,000
Вилла 5 спален
South Pilio Municipality, Греция
7
3
2
€ 550,000
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
10
4
1
€ 750,000
Коттедж 2 спальни
Lavkos, Греция
4
1
2
€ 320,000
Коттедж 2 спальни
Koropi, Греция
3
1
1
€ 120,000
Коттедж 1 комната
byzitsa, Греция
1
1
€ 320,000
Коттедж 1 комната
drakeia, Греция
1
1
€ 80,000
Коттедж 2 спальни
Загора, Греция
3
1
€ 37,000
Таунхаус 10 спален
Неа-Анхиалос, Греция
14
4
3
€ 240,000
Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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