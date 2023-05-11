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Коттеджи с видом на горы в периферийная единица Магнисия, Греция

South Pilio Municipality
6
Zagora - Mouresi Municipality
5
Волос
4
Коттедж В архив
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10 объектов найдено
Коттедж 4 спальни в Загора, Греция
Коттедж 4 спальни
Загора, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
€ 280,000
Коттедж 3 спальни в byzitsa, Греция
Коттедж 3 спальни
byzitsa, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 330,000
Коттедж 7 спален в Муресион, Греция
Коттедж 7 спален
Муресион, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
€ 790,000
Коттедж 1 спальня в Милина, Греция
Коттедж 1 спальня
Милина, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Коттедж 6 спален в Неа-Иония, Греция
Коттедж 6 спален
Неа-Иония, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 1
€ 750,000
Коттедж 2 спальни в Lavkos, Греция
Коттедж 2 спальни
Lavkos, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 2
€ 320,000
Коттедж 2 спальни в Koropi, Греция
Коттедж 2 спальни
Koropi, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
€ 120,000
Коттедж 1 комната в byzitsa, Греция
Коттедж 1 комната
byzitsa, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 320,000
Коттедж 1 комната в drakeia, Греция
Коттедж 1 комната
drakeia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
€ 80,000
Коттедж 2 спальни в Загора, Греция
Коттедж 2 спальни
Загора, Греция
Комнаты 3
Количество этажей 1
€ 37,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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