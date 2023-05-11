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Квартиры с видом на горы в периферийная единица Магнисия, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 спальни в Stagiates, Греция
Квартира 3 спальни
Stagiates, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 170,000
Квартира 3 спальни в Неа-Иония, Греция
Квартира 3 спальни
Неа-Иония, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Этаж 1/1
€ 150,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Магнисия, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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