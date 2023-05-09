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Жильё с бассейном в периферийная единица Острова, Греция

Municipality of Troizinia - Methana
9
Municipal Unit of Troizinia
7
Troezen
3
1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Кипсели, Греция
Таунхаус 3 спальни
Кипсели, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
€ 550,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Острова, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитная
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