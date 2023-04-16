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Купить коттедж с видом на горы в периферийная единица Острова, Греция

Municipality of Troizinia - Methana
3
Municipal Unit of Troizinia
3
Галатас
1
Коттедж В архив
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2 объекта найдено
Коттедж 5 спаленв Галатас, Греция
Коттедж 5 спален
Галатас, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 225 кв.м на Восточном Пелопоннесе - Ермионида. Первый э…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Troizinia - Methana, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Troizinia - Methana, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 380,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…

Параметры недвижимости в периферийная единица Острова, Греция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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