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Квартиры в периферийная единица Эвритания, Греция

demos karpenesiou
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1 объект найдено
Квартира 3 спальни в Mesochori, Греция
Квартира 3 спальни
Mesochori, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 130,000
Продается квартира площадью 170 кв.м на Олимпийской Ривьере. Квартира расположена на пятом э…

Параметры недвижимости в периферийная единица Эвритания, Греция

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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