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Купить недвижимость с бассейном в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
90
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
67
Anavissos Municipal Unit
65
Vari Municipal Unit
40
Saronida Municipal Unit
25
Saronis
25
Vouliagmeni Municipal Unit
18
Анависос
18
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42 объекта найдено
Таунхаус 1 комнатав Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 820,000
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Квартира 5 комнатв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Коттедж 4 комнатыв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат 300 м²
€ 980,000
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,115,000
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Вилла 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 371 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из 2 спальных комн…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Вилла 3 спальнив Анависос, Греция
Вилла 3 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,250,000
Продается 3-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 5 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 485 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Квартира 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 1,500,000
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Вилла 6 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
11 Количество комнат 11 ванных комнат Количество этажей 1
€ 10,000,000
Продается 4-этажная вилла площадью 370 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 1 комнатав Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Saronikos, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Вилла общей площадью 240 кв. м, с 3 спальнями , 2 санузлами, гостевые апартаменты с отдельны…
Вилла 6 спаленв Saronis, Греция
Вилла 6 спален
Saronis, Греция
9 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 380 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Таунхаус 4 спальнив Анависос, Греция
Таунхаус 4 спальни
Анависос, Греция
6 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается таунхаус площадью 426 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
Вилла 1 комнатав Saronis, Греция
Вилла 1 комната
Saronis, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,050,000
Предлагается на продажу вилла с красивым садом в 840 кв.м., с бассейном 5x10m. и барбекю. Ви…
Вилла 4 спальнив Saronis, Греция
Вилла 4 спальни
Saronis, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 9 спаленв agios nikolaos, Греция
Вилла 9 спален
agios nikolaos, Греция
14 Количество комнат 9 ванных комнат Количество этажей 1
€ 3,200,000
Продается 5-этажная вилла площадью 770 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 7 спаленв Legrena, Греция
Вилла 7 спален
Legrena, Греция
12 Количество комнат 7 ванных комнат Количество этажей 1
€ 21,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 976 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…
Вилла 7 спаленв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 7 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
8 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 850,000
Продается 4-этажная вилла площадью 470 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Вилла 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 355 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Таунхаус 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 660,000
Продается таунхаус площадью 275 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 470,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 377 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Вилла 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Вилла 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 4,500,000
Продается 1-этажная вилла площадью 277 кв.м в Афинах. Вилла состоит из 3 спальных комнат, го…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 195 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сос…
Вилла 3 спальнив agios nikolaos, Греция
Вилла 3 спальни
agios nikolaos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 255 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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