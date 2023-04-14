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Купить пентхаус с видом на море в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
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Vouliagmeni Municipal Unit
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1 объект найдено
Пентхаус 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Пентхаус 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 ванных комнат 202 м² 5/6 Этаж
€ 3,000,000
Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

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