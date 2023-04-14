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Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
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Купить дом в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
Municipality of Saronikos
73
Anavissos Municipal Unit
52
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
42
Vari Municipal Unit
31
Saronida Municipal Unit
21
Saronis
21
Анависос
14
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131 объект найдено
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Таунхаус 1 комната
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 820,000
Продается таунхаус площадью 289 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 0 уровнях. Из окон отк…
Коттедж 6 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 ванных комнат
350 м²
€ 640,000
Vari south of Athens, Miladeza area, detached house of 350 sq.m. on a plot of 300 sq.m. exce…
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат
240 м²
€ 560,000
Vari south of Athens Korbi area, independent maisonette 240 sq.m. corner on a plot of 250 sq…
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат
300 м²
€ 980,000
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
Вилла 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,450,000
Продается 3-этажная вилла площадью 320 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 550,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 127 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Вилла 5 спален
Saronis, Греция
6 Количество комнат
6 ванных комнат
5 000 м²
€ 4,200,000
Вилла расположена на самом берегу Саронического залива и имеет потрясающий вид на море из лю…
Вилла 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 371 кв.м в Афинах. Второй этаж состоит из 2 спальных комн…
Таунхаус 2 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 150,000
Продается таунхаус площадью 150 кв.м в Аттике на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Таунхаус 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается таунхаус площадью 215 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Коттедж 7 спален
Анависос, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 290,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике на стадии строительства. Первый этаж …
Дом
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
200 м²
€ 2,300,000
Property Code: 1562 - FOR SALE House of total surface 200 sq.m, on the Ground floor Vouli…
Вилла 8 спален
Saronis, Греция
4 ванных комнат
626 м²
€ 2,000,000
Код недвижимости: 1574 - ПРОДАЕТСЯ 8 Спальни, Вилла общей площадью 626 кв.м, уровни 4 Лагони…
Вилла 5 спален
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
6 ванных комнат
580 м²
€ 1,800,000
Код недвижимости: 1470 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенный 5 спален, Вилла общей площадью 580 кв…
Вилла 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 ванных комнат
280 м²
€ 980,000
Код недвижимости: 1403 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенная 2 спальни, вилла общей площадью 280 к…
Дом 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 ванных комнат
250 м²
€ 465,000
Код недвижимости: 1397 - ПРОДАЕТСЯ 3 спальни, Дом общей площадью 250 кв.м, 3 уровня Vari. Не…
Вилла 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 ванных комнат
500 м²
€ 500,000
Код недвижимости: 1328 - ПРОДАЕТСЯ 3 Спальни, Вилла общей площадью 500 кв.м, уровни 3 Сарони…
Дом 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
3 ванных комнат
171 м²
€ 260,000
Код недвижимости: 1322 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенные 3 спальни, Дом общей площадью 171 кв.…
Дом 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 ванных комнат
170 м²
€ 400,000
Код недвижимости: 1318 - ПРОДАЕТСЯ 2 спальни, Дом общей площадью 170 кв.м, на 4 этаже Voulia…
Вилла 3 спальни
Legrena, Греция
3 ванных комнат
348 м²
€ 1,000,000
Код недвижимости: 1297 - ПРОДАЕТСЯ недавно построенными 3 Спальни, Вилла общей площадью 348 …
Дом 5 спален
периферия Аттика, Греция
3 ванных комнат
250 м²
€ 330,000
Acharnes FOR SALE House 5 Bedroom(s) 3 Livingroom(s) 3 Kitchen(s) 3 Bathroom(s) 3 WC Size: 2…
Вилла 4 спальни
agios nikolaos, Греция
4 ванных комнат
547 м²
€ 3,000,000
Ref: 1120 - Продается вилла Anavyssou общей площадью 547 кв.м. 3 уровень на холме перед пляж…
Дом 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
1 ванных комнат
105 м²
€ 250,000
Ref: 143 - Vari Detached cottage -style house with 3 Bedrooms, 1 Livingroom, 1 Kitchen, 1 Ba…
Дом 4 спальни
Анависос, Греция
2 ванных комнат
225 м²
€ 350,000
Ref: 142 - Palia Fokea-Anavissos Отдельный дом в 2 км от пляжей и магазинов Центр ANAVYSSO с…
Дуплекс 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 1
€ 750,000
Отличная строительная мезонет в комплексе из 4 объектов с эксклюзивным использованием сада п…
Коттедж 5 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Таунхаус 5 комнат
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 750,000
Продается великолепный таунхаус в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состоит из дв…
Коттедж 4 спальни
lakka, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 420,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 185 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
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Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция
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