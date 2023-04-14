Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Аттика
  4. периферия Аттика
  5. Коттеджи

Купить коттедж с бассейном в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
32
Anavissos Municipal Unit
24
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
16
Vari Municipal Unit
14
Saronida Municipal Unit
8
Saronis
8
Анависос
8
Municipality of Lavreotiki
2
Показать больше
Коттедж В архив
Очистить
7 объектов найдено
Коттедж 4 комнатыв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 0-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Афинах. Из окон открывается вид на горы. У о…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
2 ванных комнат 300 м²
€ 980,000
Vari, Korbi area south of Athens: ultra-luxurious corner detached house on a plot of 250 sq.…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
7 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 377 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти