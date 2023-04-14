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Купить коттедж с видом на море в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Saronikos
32
Anavissos Municipal Unit
24
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
16
Vari Municipal Unit
14
Saronida Municipal Unit
8
Saronis
8
Анависос
8
Municipality of Lavreotiki
2
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24 объекта найдено
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
9 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 750,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из 4 спальных…
Коттедж 6 спаленв периферия Аттика, Греция
Коттедж 6 спален
периферия Аттика, Греция
8 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных…
Коттедж 6 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 6 спален
Анависос, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 700,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 2 спальнив периферия Аттика, Греция
Коттедж 2 спальни
периферия Аттика, Греция
3 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 330,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 240 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной с…
Коттедж 1 комнатав Анависос, Греция
Коттедж 1 комната
Анависос, Греция
1 Количество комнат Количество этажей 1
€ 168,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 227 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из Второй этаж с…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 505,000
Продается 5-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной. Вто…
Коттедж 6 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 6 спален
Municipality of Saronikos, Греция
10 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 960,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 271 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Коттедж 5 спаленв Анависос, Греция
Коттедж 5 спален
Анависос, Греция
11 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 342 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 595,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 6 спаленв Saronis, Греция
Коттедж 6 спален
Saronis, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 900,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 3 спальнив Saronis, Греция
Коттедж 3 спальни
Saronis, Греция
4 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 375,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 140 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 300,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив Mavro Lithari, Греция
Коттедж 4 спальни
Mavro Lithari, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 660,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 170 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 6 спаленв Legrena, Греция
Коттедж 6 спален
Legrena, Греция
8 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 490,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 250 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных ко…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 6 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 360 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из гостиной, …
Коттедж 3 спальнив agios nikolaos, Греция
Коттедж 3 спальни
agios nikolaos, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 150,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 90 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спаль…
Коттедж 1 спальняв Saronis, Греция
Коттедж 1 спальня
Saronis, Греция
2 Количество комнат 1 ванных комнат Количество этажей 1
€ 155,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 54 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из одной спальной ком…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
8 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 975,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 4 спальнив agios nikolaos, Греция
Коттедж 4 спальни
agios nikolaos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 3
€ 430,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Коттедж 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 4 ванных комнат Количество этажей 1
€ 1,350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Коттедж 4 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
6 Количество комнат 3 ванных комнат Количество этажей 1
€ 650,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спально…
Коттедж 5 спаленв Municipality of Saronikos, Греция
Коттедж 5 спален
Municipality of Saronikos, Греция
7 Количество комнат 2 ванных комнат Количество этажей 1
€ 400,000
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ко…

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на горы
с бассейном
недорогая
элитное
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