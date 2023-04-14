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Купить квартиру с бассейном в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni
25
Municipality of Saronikos
17
Anavissos Municipal Unit
13
Vouliagmeni Municipal Unit
11
Vari Municipal Unit
9
Saronida Municipal Unit
4
Saronis
4
Анависос
4
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6 объектов найдено
Квартира 5 комнатв Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 5 комнат
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 2,100,000
Продается дуплекс площадью 215 кв.м в Афинах. Дуплекс расположен на 0 уровнях. Из окон откры…
Квартира 2 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 2 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
3 Количество комнат 2 ванных комнат 4/1 Этаж
€ 1,000,000
Продается квартира площадью 180 кв.м в Афинах. Квартира расположена на пятом этаже и состоит…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат Количество этажей 1
€ 1,115,000
Продается квартира площадью 137 кв.м в Афинах. Квартира расположена на первом этаже и состои…
Квартира 4 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 4 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
5 Количество комнат 2 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 1,500,000
Продается квартира площадью 219 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция
4 Количество комнат 1 ванных комнат 1/1 Этаж
€ 470,000
Продается квартира площадью 120 кв.м в Афинах. Квартира расположена на втором этаже и состои…
Квартира 3 спальнив Municipality of Saronikos, Греция
Квартира 3 спальни
Municipality of Saronikos, Греция
5 Количество комнат 3 ванных комнат -1/1 Этаж
€ 490,000
Продается квартира площадью 195 кв.м в Аттике. Квартира расположена на цокольном этаже и сос…

Параметры недвижимости в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

с видом на горы
с видом на море
с видом на озеро
недорогая
элитное
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