Купить квартиру с видом на море в периферийная единица Восточная Аттика, Греция

Пентхаус 2 спальни Municipality of Vari - Voula - Vouliagmeni, Греция 3 ванных комнат 202 м² 5/6 Этаж

€ 3,000,000

Волшебная квартира на уровнях 2 (5 и 6 этажи), в самом красивом и самом дорогом районе Афин,…