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Виллы
Купить вилла с бассейном в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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Афины
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72 объекта найдено
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Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 3 спальни
Пеания, Греция
3 ванных комнат
426 м²
€ 900,000
Peania east of Athens villa of 426 sq.m. of luxurious construction with unique materials, on…
Вилла 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,640,000
Продается вилла площадью 199 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вид на море. К н…
Вилла 10 спален
Афины, Греция
5 ванных комнат
500 м²
€ 2,000,000
Kea-Tzia. ERASMOS Real Estate recommend: in a magnificent landscape overlooking the Aegean S…
Вилла 1 комната
Limenas Markopoulou, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Всего в доме 7 ванных комнат плюс один гостевой туалет и один внешний туалет у бассейна, рас…
Вилла 4 спальни
Pikermi, Греция
5 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 360 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 5 спален
Афины, Греция
2 ванных комнат
€ 450,000
Elani ПРОДАЁТСЯ Вилла 5 Cпальни, 1 Гостиная 1 Кухня 2 Ванная 3 WC Площадь: 220 m2, 2 Уровни,…
Вилла 4 спальни
Kitsi, Греция
7 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 3-этажная вилла площадью 375 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 420 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Вилла 9 комнат
Kitsi, Греция
9 Количество комнат
Количество этажей 5
€ 1,650,000
Продается прекрасная вилла с бассейном в престижном приморском районе Афин, Вуле. Дом состои…
Вилла 5 спален
Агиос-Константинос, Греция
8 Количество комнат
2 ванных комнат
Количество этажей 3
€ 1,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 240 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 380 кв.м в Афинах. Подвальный этаж состоит из одной спаль…
Вилла 6 спален
Каливия-Торику, Греция
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 3,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 700 кв.м. в Аттике. На первом этаже находятся 2 спальные …
Вилла 7 спален
Агиос-Константинос, Греция
9 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,620,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных ком…
Вилла 8 спален
Афины, Греция
10 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,250,000
Продается 4-этажная вилла площадью 597 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
Вилла 7 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Вилла 5 спален
alimos, Греция
7 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,000,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной. Пе…
Вилла 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 2,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 710 кв.м в Афинах на стадии строительства. Цокольный этаж…
Вилла 4 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,000,000
Продается 2-этажная вилла площадью 445 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Вилла 4 спальни
Agios Dimitrios, Греция
7 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 626 кв.м. в Аттике. Вилла представляет из себя комплекс и…
Вилла 3 спальни
Kaki Thalassa, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,050,000
Продается 4-этажная вилла площадью 330 кв.м. в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, кухн…
Вилла 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
5 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,150,000
Продается 3-этажная вилла площадью 493 кв.м в центральной Греции. Цокольный этаж состоит из …
Вилла 4 спальни
Айос-Спиридон, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,200,000
Продается 3-этажная вилла площадью 400 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Вилла 4 спальни
Неа-Макри, Греция
5 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 330 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Вилла 5 спален
Thymari, Греция
6 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,800,000
Продается 3-этажная вилла площадью 450 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Вилла 1 комната
Афины, Греция
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 1,300,000
Вилла расположена в районе Неа Пентели, состоит из 3 уровней. Подвальное помещение общей пло…
Вилла 7 спален
Agios Dimitrios, Греция
13 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Вилла 3 спальни
Kitsi, Греция
6 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 290 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Вилла 5 спален
Афины, Греция
11 Количество комнат
6 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 6,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
Вилла 8 спален
Коропион, Греция
10 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
€ 320,000
Продается 4-этажная вилла площадью 800 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
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