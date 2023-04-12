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Realting.com
Греция
Аттика
периферия Аттика
Купить недвижимость с бассейном в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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281 объект найдено
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Квартира 3 спальни
Афины, Греция
1 ванных комнат
150 м²
€ 950,000
Voula south of Athens, Pigadakia area, apartment of 150 sq.m. corner airy and bright in exce…
Вилла 4 спальни
Афины, Греция
8 Количество комнат
4 ванных комнат
Количество этажей 1
Цена по запросу
Продается 4-этажная вилла площадью 650 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из гостиной, од…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
300 м²
€ 1,600,000
Продается 2-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
360 м²
€ 760,000
Продается 3-этажная вилла площадью 360 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
500 м²
€ 2,800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
510 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 510 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
159 м²
Количество этажей 3
€ 2,300,000
Продается таунхаус площадью 159 кв.м в Афинах на стадии строительства. Таyнхаус расположен н…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
390 м²
€ 1,100,000
Продается 3-этажная вилла площадью 390 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из одной спальной …
Дом 3 спальни
Афины, Греция
200 м²
€ 750,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 200 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 3 спальных комнат…
Дом 2 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
550 м²
€ 2,875,000
Продается 4-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной кладов…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
290 м²
Количество этажей 2
€ 945,000
Продается таунхаус площадью 290 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
Квартира 5 спален
Афины, Греция
6 Количество комнат
200 м²
Количество этажей 1
€ 1,260,000
Продается квартира площадью 200 кв.м в Афинах на стадии строительства. Квартира расположена …
Дом 5 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
480 м²
Количество этажей 3
€ 800,000
Продается таунхаус площадью 480 кв.м в Афинах. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый этаж…
Дом 5 спален
Афины, Греция
350 м²
€ 420,000
Продается 4-этажный коттедж площадью 350 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спал…
Дом 2 спальни
Афины, Греция
150 м²
€ 580,000
Продается 1-этажный коттедж площадью 150 кв.м в Аттике. Коттедж состоит из 2 спальных комнат…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат
648 м²
€ 1,550,000
Продается 5-этажная вилла площадью 648 кв.м в Афинах. Четвертый этаж состоит из гостиной, од…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
457 м²
€ 1,350,000
Продается 4-этажная вилла площадью 457 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной, одной…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
7 Количество комнат
500 м²
€ 2,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат
300 м²
€ 1,500,000
Продается 3-этажная вилла площадью 300 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из гостиной с кухн…
Дом 6 спален
Афины, Греция
7 Количество комнат
820 м²
€ 1,600,000
Продается 3-этажная вилла площадью 820 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 6 спален
Афины, Греция
10 Количество комнат
600 м²
€ 1,400,000
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Дом 9 спален
Афины, Греция
12 Количество комнат
1 000 м²
€ 2,110,000
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из 4 спальных ком…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
500 м²
€ 3,500,000
Продается 4-этажная вилла площадью 500 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
Дом 8 спален
Афины, Греция
9 Количество комнат
840 м²
€ 3,700,000
Продается 3-этажная вилла площадью 840 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 3 спальных к…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
550 м²
€ 3,500,000
Продается 2-этажная вилла площадью 550 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 4 спальных комн…
Дом 6 спален
Афины, Греция
8 Количество комнат
287 м²
€ 950,000
Продается 4-этажная вилла площадью 287 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 2 спальных комн…
Дом 3 спальни
Афины, Греция
213 м²
€ 1,350,000
Продается 3-этажный коттедж площадью 213 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с ку…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
6 Количество комнат
630 м²
€ 2,750,000
Продается 4-этажная вилла площадью 630 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из одной ванной…
Дом 7 спален
Афины, Греция
10 Количество комнат
600 м²
€ 800,000
Продается 4-этажная вилла площадью 600 кв.м в Афинах. Цокольный этаж состоит из 2 спальных к…
Дом 4 спальни
Афины, Греция
5 Количество комнат
210 м²
€ 880,000
Продается 3-этажная вилла площадью 210 кв.м в Аттике. Цокольный этаж состоит из одной спальн…
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Параметры недвижимости в периферийная единица Центральные Афины, Греция
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